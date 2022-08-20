Чемпионат Италии. «Торино» примет «Лацио», «Интер» сыграет со «Специей»

примет во 2-м туре Серии А.

Также в субботу сыграет со «Специей».

В воскресенье примет «Монцу», проведет гостевой матч с «Аталантой».

В понедельник будет противостоять , «Ювентус» сыграет с «Сампдорией» на выезде.

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А