Чемпионат Италии. «Торино» примет «Лацио», «Интер» сыграет со «Специей»

«Торино» примет «Лацио» во 2-м туре Серии А.
Также в субботу «Интер» сыграет со «Специей».
В воскресенье «Наполи» примет «Монцу», «Милан» проведет гостевой матч с «Аталантой».
В понедельник «Рома» будет противостоять «Кремонезе», «Ювентус» сыграет с «Сампдорией» на выезде.
2-й тур
- Дата проведения
- 20 августа, 19.30, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 20 августа, 19.30, «Фриули»
- Дата проведения
- 20 августа, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 20 августа, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 21 августа, 19.30, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 21 августа, 19.30, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 21 августа, 21.45, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 21 августа, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 22 августа, 19.30, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 22 августа, 21.45, «Луиджи Феррарис»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.