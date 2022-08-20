Чемпионат Италии. «Торино» примет «Лацио», «Интер» сыграет со «Специей»

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«Торино» примет «Лацио» во 2-м туре Серии А.

Также в субботу «Интер» сыграет со «Специей». 

В воскресенье «Наполи» примет «Монцу», «Милан» проведет гостевой матч с «Аталантой». 

В понедельник «Рома» будет противостоять «Кремонезе», «Ювентус» сыграет с «Сампдорией» на выезде. 

Чемпионат Италии

2-й тур

Торино – Лацио
Дата проведения
20 августа, 19.30, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Удинезе – Салернитана
Дата проведения
20 августа, 19.30, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сассуоло – Лечче
Дата проведения
20 августа, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Специя
Дата проведения
20 августа, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эмполи – Фиорентина
Дата проведения
21 августа, 19.30, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Наполи – Монца
Дата проведения
21 августа, 19.30, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аталанта – Милан
Дата проведения
21 августа, 21.45, «Адзурри д′Италия»
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Болонья – Верона
Дата проведения
21 августа, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
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Рома – Кремонезе
Дата проведения
22 августа, 19.30, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сампдория – Ювентус
Дата проведения
22 августа, 21.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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