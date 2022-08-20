Каземиро в «МЮ», Мбаппе недоволен аргентинцами в «ПСЖ», Медведев в полуфинале «Мастерса» и другие новости утра

1. «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Реалом» о трансфере Каземиро. Клуб из Манчестера заплатит за 30-летнего бразильского опорного хавбека 60+10 миллионов фунтов. Футболист будет получать 350 тысяч фунтов в неделю в «МЮ» – выше зарплаты только у Де Хеа и Роналду.

2. Килиан Мбаппе недоволен сформировавшейся группой аргентинцев в раздевалке «ПСЖ». Он попросил президента клуба Нассера Аль-Хелайфи убрать «аргентинскую республику».

3. Даниил Медведев прошел Тэйлора Фрица в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати и другие результаты. Мэдисон Киз обыграла Елену Рыбакину в четвертьфинале и другие результаты.

4. Трансферы. «Спартак» может пригласить камерунского форварда Ганаго, «Ланс» не отпустил его в «Краснодар» в аренду. «Локомотив» близок к подписанию 19-летнего албанского защитника АЕК Митая. ЦСКА предложил 1,5 млн евро за защитника «Портимоненсе» Рошу. Моро может перейти из «Динамо» в «Болонью».

«МЮ» улучшит предложение по Антони до 100 млн евро с учетом бонусов, как и хотел «Аякс», а также предложит ПСВ 34 млн фунтов за Гакпо. «Челси» направил «МЮ» запрос по Магуайру – он может стать частью сделки по Пулишичу. «Барса» почти договорилась с защитником «Вильярреала» Фойтом. Роналду в «Боруссии» не будет. Бернарду нравится проект «ПСЖ», а вот Шкриньяра парижане не получат. Кунде сможет уйти из «Барсы» бесплатно, если его не зарегистрируют до 31 августа, в клубе уверены, что успеют.

«Челси» купил 19-летнего хавбека Казадеи у «Интера». «Ноттингем Форест» подписал Гиббс-Уайта за 42 млн фунтов с учетом бонусов, это 16-й новичок и трансферный рекорд клуба. «Наполи» арендовал Ндомбеле у «Тоттенхэма» за 1 млн евро с правом выкупа за 30 млн.

5. МЧМ-2022. Сборные Канады и Финляндии вышли в финал, победив Чехию и Швецию соответственно. Команды встретятся на этой стадии впервые в истории турнира. Следуют примеру взрослых сборных – те играли в финале трех последних ЧМ по хоккею.

6. УЕФА накажет «ПСЖ» и «Марсель» за нарушение финансового фэйр-плей. Ла Лига больше не позволит «Барселоне» применять экономические рычаги, для регистрации игроков нужно продавать или сокращать зарплаты. Бускетс, например, отказался от снижения зарплаты.

7. Антидопинговое агентство Норвегии могут лишить статуса соответствия. В стране нельзя тестировать спортсменов от 15 до 18 лет без согласия родителей. Реакция WADA: «Нам известно о проблеме, находимся в контакте с организацией с целью поиска решения».

8. «Крылья Советов» и «Факел» сыграли вничью (1:1) в стартовом матче 6-го тура чемпионата России.

9. Томас Тухель оштрафован на 35 тысяч фунтов и будет отстранен на один матч, Антонио Конте заплатит 15 тысяч фунтов. Тренеров наказали за стычку после матча АПЛ «Челси» – «Тоттенхэма» (2:2).

10. В Саудовской Аравии прошло взвешивание Александра Усика и Энтони Джошуа: британец тяжелее украинца на 10 кг. Состоялась и дуэль взглядов.

11. Николай Савичев стал главным тренером «Торпедо». Он руководил программой развития молодежного футбола.

12. Артем Дзюба провел первую тренировку в турецком клубе «Адана Демирспор». Игра с «Фенербахче» – 22 августа.

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