Чемпионат Турции. «Адана Демирспор» Дзюбы играет с «Фенербахче»

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«Адана Демирспор» Артема Дзюбы играет с «Фенербахче» в гостях в 3-м туре чемпионата Турции.

34-летний российский форвард вышел в стартовом составе и дебютировал за «Адана Демирспор».

Смотрите матч в прямом эфире на канале «Футбол».

Чемпионат Турции

3-й тур

Фенербахче – Адана Демирспор 2:0 (перерыв)
Дата проведения
22 августа, 21.45, «Шюкрю Сараджоглу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 20, пенальти Валенсия, 2:0 – 41 Валенсия.
ФенербахчеБайындыр, Лемос, Салаи, Луан Перес, Мор, Линкольн, Арао, Зайц, Кадиоглу, Валенсия, Дурсун.
Адана ДемирспорОзбир, Свенссон, Ракицкий, Акайдин, Родригес, Инлер, Бельханда, Ндиайе, Акинтола, Дзюба, Оньекуру.
Предупреждения:
Акайдин (13), Бельханда (18), Акинтола (38), Арао (45).

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