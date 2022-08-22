Чемпионат Турции. «Адана Демирспор» Дзюбы играет с «Фенербахче»

«Адана Демирспор» Артема Дзюбы играет с «Фенербахче» в гостях в 3-м туре чемпионата Турции.
34-летний российский форвард вышел в стартовом составе и дебютировал за «Адана Демирспор».
Смотрите матч в прямом эфире на канале «Футбол».
Чемпионат Турции
3-й тур
- Дата проведения
- 22 августа, 21.45, «Шюкрю Сараджоглу»
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Фенербахче –
Байындыр, Лемос, Салаи, Луан Перес, Мор, Линкольн, Арао, Зайц, Кадиоглу, Валенсия, Дурсун.
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Адана Демирспор –
Озбир, Свенссон, Ракицкий, Акайдин, Родригес, Инлер, Бельханда, Ндиайе, Акинтола, Дзюба, Оньекуру.