Чемпионат Турции. «Адана Демирспор» Дзюбы играет с «Фенербахче»

играет с в гостях в 3-м туре чемпионата Турции.

34-летний российский форвард вышел в стартовом составе и дебютировал за «Адана Демирспор».

Смотрите матч в прямом эфире на канале «Футбол».

Чемпионат Турции

3-й тур

Таблица чемпионата Турции

Статистика чемпионата Турции