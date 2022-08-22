Фьюри за бой с Усиком может заработать 55-60 млн евро (Daily Mail)

Британское издание Daily Mail сообщает, что чемпион WBC в тяжелом весе может заработать за бой с украинцем около 55-60 млн евро.

Ранее сообщалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира может состояться 17 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, что в минувшие выходные Усик победил в реванше раздельным решением судей Энтони Джошуа.

Бой Усика и Фьюри может состоится 17 декабря в Саудовской Аравии (Daily Mail)

Фьюри о бое с Усиком: «Отберу у украинского бомжары пояса так же, как сделал это с прошлым украинским бомжарой»