У Роналду нет результативных действий в трех матчах сезона за «МЮ». С «Ливерпулем» он вышел на 86-й минуте

продлил серию без результативных действий в играх «МЮ».

37-летний нападающий остался в запасе в матче 3-го тура АПЛ против (2:1). Он вышел на замену на 86-й минуте.

В трех стартовых турах Премьер-лиги в этом сезоне Криштиану не забивал и не отдавал голевых пасов.

Португалец в 1-м туре вышел на замену в матче с «Брайтоном» (1:2) на 53-й минуте, а матч 2-го тура против «Брентфорда» (0:4) отыграл целиком.

С учетом прошлого сезона серия форварда без результативных действий в составе достигла 4 матчей.

В последний раз за клуб Роналду забивал 2 мая – с пенальти «Брентфорду» в 35-м туре (3:0).

Подробная статистика выступлений Роналду доступна здесь.