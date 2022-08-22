Бой Усика и Фьюри может состоится 17 декабря в Саудовской Аравии (Daily Mail)

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может состояться в конце этого года.

Как сообщает британское издание Daily Mail, поединок могут назначить на 17 декабря и он состоится в Саудовской Аравии.

Министр спорта Саудовской Аравии Абдулазиз бин Турки Аль-Фейсала заявил, что собирается организовать бой в Эр-Рияде.

Напомним, что в минувшие выходные Усик победил в реванше Энтони Джошуа раздельным решением судей. Поединок прошел в Джидде (Саудовская Аравия).

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Усик разбил Джошуа в реванше, хотя судьи чуть не украли победу. Но Александр – все еще чемпион!

 

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