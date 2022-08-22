Хабиб про букмекеров: «Это опаснее, чем алкоголь. Они рушат целые семьи»

Владелец лиги Eagle MMA Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему его промоушен не сотрудничает с букмекерскими компаниями.

«У нас есть достаточно хорошие спонсоры, с которыми мы можем заходить, делать турниры. Мы не нуждаемся в букмекерах.

Я считаю, что это даже опаснее, чем алкоголь. Это еще хуже, чем рекламировать алкоголь, потому что букмекеры рушат целые семьи.

Вы сами знаете, сколько есть семей, где молодые ребята заходят на эту платформу, остаются там, становятся зависимыми. Вы знаете, какая это сильная болезнь – игромания. Это то же самое, что и наркомания.

Это то же самое, если я буду здесь рекламировать наркотики. Для меня игромания и наркомания на одном уровне. Это все зависимость», – сказал Нурмагомедов.

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