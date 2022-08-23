Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру с «Ливерпулем» (2:1) в АПЛ.
«Можно говорить о тактике, но важнее всего отношение к делу. Мы показали свое отношение к делу, игроки общались между собой, демонстрировали бойцовский дух. На поле была команда.
И стало видно, чего они могут добиться. Они умеют играть в охрененно хороший футбол», – сказал тен Хаг в интервью Sky Sports, а затем извинился за сквернословие.
«МЮ» обыграл «Ливерпуль» в АПЛ впервые с 2018-го. Было 8 матчей без побед