Тен Хаг про «МЮ» после 2:1 с «Ливерпулем»: «Они умеют играть в охрененно хороший футбол»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг брань Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру с «Ливерпулем» (2:1) в АПЛ.

«Можно говорить о тактике, но важнее всего отношение к делу. Мы показали свое отношение к делу, игроки общались между собой, демонстрировали бойцовский дух. На поле была команда.

И стало видно, чего они могут добиться. Они умеют играть в охрененно хороший футбол», – сказал тен Хаг в интервью Sky Sports, а затем извинился за сквернословие.

«МЮ» обыграл «Ливерпуль» в АПЛ впервые с 2018-го. Было 8 матчей без побед

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