Главный тренер Эрик тен Хаг оценил игру с (2:1) в .

«Можно говорить о тактике, но важнее всего отношение к делу. Мы показали свое отношение к делу, игроки общались между собой, демонстрировали бойцовский дух. На поле была команда.

И стало видно, чего они могут добиться. Они умеют играть в охрененно хороший футбол», – сказал тен Хаг в интервью Sky Sports, а затем извинился за сквернословие.

«МЮ» обыграл «Ливерпуль» в АПЛ впервые с 2018-го. Было 8 матчей без побед