«Спартак» проиграл «Динамо», Усик вновь сильнее Джошуа, Россию не вернут в турниры ИИХФ, 1-я победа «Локо», «Арсенал» и «Реал» в порядке и другие новости утра

1. В московском дерби «Динамо» выиграло у «Спартака» (1:0), забив на 27-й минуте после ошибки Наиля Умярова.

Это поражение стало первым для «Спартака» при тренере Гильермо Абаскале в Мир РПЛ. Также красно-белые впервые в этом чемпионате ушли с поля без гола.

«Динамо», напротив, прервало несколько неприятных серий: это первая с 2018-го победа над «Спартаком» в лиге и первая за 14 лет домашняя победа над красно-белыми дома в чемпионате. «Динамо» не пропускает в 4 из 6 матчей РПЛ этого сезона и пока не проиграет при Йокановиче в лиге.

2. Остальные матчи дня в РПЛ также сложились достаточно ярко. «Локомотив» выиграл первый матч в сезоне, разгромив «Химки» (3:0) и проведя 2-й тайм в меньшинстве. «Урал» проиграл в первом матче Виктора Гончаренко, уступив дома «Пари НН» (0:1). «Сочи» и «Ростов» (2:2) ярко закрыли день: сочинцы упустили победу, ведя 2:0 к 83-й минуте, а Николай Комличенко и Даниил Уткин (на 97-й!) не забили пенальти.

3. Инциденты с судьями? Конечно! Иван Сиденков удалил защитника «Локо» Марка Мампасси за отмашку спустя 6 минут после фола. Судья консультировался с ВАР и смотрел повтор. Александр Соболев шипами попал в лицо Антону Шунину в матче «Спартака» с «Динамо», но Павел Кукуян не показал форварду даже желтой.

4. Хоккейные сборные России и Беларуси пропустят следующий сезон во всех турнирах ИИХФ, сообщил глава организации Люк Тардиф.

5. Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа в реванше раздельным решением судей.

6. «Реал Мадрид» разгромил «Сельту» во 2-м туре Ла Лиги – 4:1. Эден Азар не забил пенальти на 87-й минуте, появившись на поле на 83-й. Карим Бензема вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории Ла Лиги. Остальные результаты дня в Примере – тут.

7. «Арсенал» разгромил «Борнмут» (3:0) и впервые за 18 лет стартовал с 3 побед в чемпионат Англии, а форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн забил 185-й мяч в АПЛ и побил рекорд Агуэро по голам за один клуб. Остальные результаты – здесь.

8. Дортмундская «Боруссия» упустила победу над «Вердером» (2:3), пропустив на 93-й и 95-й минутах. У «Лейпцига» Доменико Тедеско дела тоже идут неважно. Другие результаты – здесь.

9. «Интер» разгромил «Специю» (3:0) во 2-м туре Серии А, забили Лаутаро, Чалханоглу и Корреа. Другие результаты игрового дня в Италии – тут.

10. Самюэль Умтити перейдет из «Барселоны» в аренду в «Лечче». Каталонцы будут платить ему всю зарплату.

11. Юрген Клопп считает, что «Ливерпулю» нужно присудить очки, если матч с «МЮ» сорвется из-за протестов против Глейзеров. Кстати, пишут, что игроки «Юнайтед» опасаются звать близких на трибуны «Олд Траффорд» на игру с «Ливерпулем» из-за возможной агрессии фанатов в случае поражения.

12. Призовые за медали на Спартакиаде будут в размере выплат за ЧМ: 400 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч – за второе, 150 тысяч – за третье.

13. Джейми Варди и «Лестер» продлили контракт до 2024 года.

Цитаты дня.

Елена Вайцеховская: «Нынешняя Валиева — большой квест для тренера. Именно на этом материале Тутберидзе придется доказывать, что она умеет вдолгую работать со взрослыми»

Президент «Адана Демирспор» о Дзюбе: «Продали 3803 футболки. Спасибо, его зарплату отбили»

Владислав Радимов: «Умяров 70-80% передач играет назад. Один из самых переоцененных игроков РПЛ»

Алина Загитова: «Мой кумир — Алина Кабаева. Меня родители назвали в честь нее»

«С чего бы Каземиро уходить из «Реала»? «МЮ» уже не тот. Единственная причина – «Вот тебе 300 тысяч фунтов в неделю и контракт на 4-5 лет». Бен Фостер о хавбеке

Зарема о 0:1 с «Динамо»: «Не скажи Хачатурянц, что болеет за «Спартак», Кукуян заметил бы удар локтем, который получил Джикия, и фол Фомина на Соболеве»

«Поражение полностью на мне, я потрясен. По игре полностью переиграли «Динамо», наверное». Умяров о своей ошибке в дерби