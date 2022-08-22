«Лукойл» купил «Спартак» и «Открытие Банк Арену»

перешел под управление .

Нефтяная компания сообщила о приобретении 100% акций московского клуба и стадиона «Открытие Банк Арена».

«Более 20 лет компания является генеральным спонсором клуба и сотрудничает с ним по совместным проектам, связанным с продвижением бренда «Лукойл».

В ближайшее время «Лукойл» планирует реализовать ряд стратегических инициатив, направленных на совершенствование системы управления клубом с целью создания более прозрачного и коллегиального механизма принятия решений, с привлечением профессионалов, имеющих успешный опыт работы в области спортивной индустрии.

«Лукойл» продолжит активное развитие клубной инфраструктуры, в частности, будут созданы условия для перевода академии им. Федора Черенкова (московская футбольная детско-юношеская школа) в Тушино. Также компания выступит инвестором строительства универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушино.

Компания рассчитывает, что данные инициативы, вместе с неизменной спонсорской поддержкой со стороны «Лукойла» и других партнеров клуба, позволят еще больше укрепить позиции «Спартака» и привести его к новым победам», – говорится в заявлении компании.