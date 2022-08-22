Федун ушел с поста президента «Спартака»

покинул пост президента «Спартака».

Об уходе Федуна объявил «Лукойл», купивший клуб.

«В связи с выходом из состава акционеров клуба Леонид Федун слагает полномочия президента, члена и председателя совета директоров АО «ФК «Спартак-Москва» и не будет принимать участие в управлении клубом.

«Лукойл» высоко ценит вклад Леонида Федуна в развитие клуба, его инфраструктуры и спортивные достижения. Компания будет стремиться их приумножать, сохранив традиции, которые формировались на протяжении века выдающимися основателями «Спартака», тренерами, спортсменами и многомиллионной армией болельщиков», – сказано в заявлении компании.

О предстоящем уходе Федуна в начале августа сообщил телеграм-канал Baza.

По данным источника, вместо Федуна возглавить «Спартак» должен бывший президент Мир РПЛ Ашот Хачатурянц.

Федун пришел в «Спартак» в 2004 году, приобретя контрольный пакет акций клуба. При нем красно-белые один раз выиграли чемпионат России, становились обладателем Кубка и Суперкубка России.

Хачатурянц в «Спартаке» – это супер