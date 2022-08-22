«Локомотив» о происшествии на арене: «Неконтролируемо трансформировался каркас медиакуба. Один из монтажников обратился за помощью медиков»

выступил с заявлением касательно происшествия на «Арене-2000».

«В понедельник во время проведения монтажных работ нового медиакуба УКРК произошла неординарная ситуация.

Неконтролируемо трансформировался и подвергся скручиванию металлический каркас куба. В этот момент рядом с конструкцией находились люди, и один из монтажников был вынужден обратиться за помощью медиков.

К счастью, угрозы здоровью специалиста нет и в ближайшее время он будет выписан из одной из ярославских клиник.

Ледовая площадка «Арены-2000» также не пострадала. В настоящее время ведется проверка причин произошедшего. При этом вариант задержки домашней части предстоящего сезона для «Локомотива», отмены или переноса на другие спортсооружения части домашних матчей не рассматриваются», – говорится в заявлении клуба .