«Локомотив» о происшествии на арене: «Неконтролируемо трансформировался каркас медиакуба. Один из монтажников обратился за помощью медиков»

«Локомотив» выступил с заявлением касательно происшествия на «Арене-2000».
«В понедельник во время проведения монтажных работ нового медиакуба УКРК «Арена-2000» произошла неординарная ситуация.
Неконтролируемо трансформировался и подвергся скручиванию металлический каркас куба. В этот момент рядом с конструкцией находились люди, и один из монтажников был вынужден обратиться за помощью медиков.
К счастью, угрозы здоровью специалиста нет и в ближайшее время он будет выписан из одной из ярославских клиник.
Ледовая площадка «Арены-2000» также не пострадала. В настоящее время ведется проверка причин произошедшего. При этом вариант задержки домашней части предстоящего сезона для «Локомотива», отмены или переноса на другие спортсооружения части домашних матчей не рассматриваются», – говорится в заявлении клуба КХЛ.