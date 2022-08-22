«Динамо» и «Болонья» могут закрыть сделку по Моро в ближайшие двое суток. Хавбек уйдет в аренду с правом выкупа

Полузащитник Никола Моро близок к переходу из «Динамо» в «Болонью».
По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, сделка может быть закрыта в ближайшие двое суток.
Хорватский футболист мог бы воспользоваться разрешением ФИФА приостановить контракт, однако клубы решили договариваться между собой. Речь идет об аренде с правом выкупа.
С самим Моро «Болонья» уже договорилась – сегодня у представителей клуба была встреча с агентом игрока.
24-летний хавбек в этом сезоне провел 6 матчей в Мир РПЛ, получив в последнем красную карточку. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.