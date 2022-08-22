Хачатурянц и менеджеры «Лукойла» Хавкин и Матыцын – главные претенденты на пост президента «Спартака»

Стали известны главные претенденты на пост президента «Спартака».

покинул эту должность после продажи клуба «Лукойлу».

По информации , основными кандидатами на пост президента являются Евгений Хавкин, Александр Матыцын и . Решение о назначении нового руководителя могут принять в четверг, 25 августа.

Хачатурянц занимал должность президента с октября 2021 года по июнь 2022-го.

Хавкин с 2012 года занимал пост вице‑президента – руководителя аппарата «Лукойла», с 2003 по 2012 годы он был секретарем совета директоров – руководителем аппарата совета директоров компании.

Матыцын с 1997 года работает вице‑президентом «Лукойла», с 2017 года он – первый вице‑президент ПАО «Лукойл».