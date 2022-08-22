Хачатурянц и менеджеры «Лукойла» Хавкин и Матыцын – главные претенденты на пост президента «Спартака»

Стали известны главные претенденты на пост президента «Спартака».
Леонид Федун покинул эту должность после продажи клуба «Лукойлу».
По информации «Матч ТВ», основными кандидатами на пост президента «Спартака» являются Евгений Хавкин, Александр Матыцын и Ашот Хачатурянц. Решение о назначении нового руководителя могут принять в четверг, 25 августа.
Хачатурянц занимал должность президента РПЛ с октября 2021 года по июнь 2022-го.
Хавкин с 2012 года занимал пост вице‑президента – руководителя аппарата «Лукойла», с 2003 по 2012 годы он был секретарем совета директоров – руководителем аппарата совета директоров компании.
Матыцын с 1997 года работает вице‑президентом «Лукойла», с 2017 года он – первый вице‑президент ПАО «Лукойл».