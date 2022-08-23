Дебют Дзюбы за «Адана Демирспор»: гол, 21 касание за 87 минут, 76% точных передач, 5 успешных верховых дуэлей из 7

получил лучшую оценку в команде в дебютном матче за .

34-летний российский форвард вышел в стартовом составе на матч с «Фенербахче» (2:4) в 3-м туре чемпионата Турции.

Артем забил первый гол за новый клуб на 66-й минуте, а на 87-й был заменен.

Бывший футболист получил самую высокую оценку в своей команде от SofaScore – 7,4.

В составе оценки выше лишь у трех игроков – у Линкольна Оливейры (7,7), отдавшего голевой пас, вратаря Алтая Байындыра (7,7) и (8,2), сделавшего дубль.

За 87 минут игры Дзюба нанес один удар в створ (забил гол), один раз ударил мимо, 21 раз коснулся мяча, совершил 76% точных передач (13 из 17), в том числе сделал два ключевых паса. Он пять раз потерял мяч, выиграл 5 из 7 верховых дуэлей, заработал на себе один фол, один раз попал в офсайд.

Фото: sofascore.com

Дзюба забил в Турции сразу же! Внес с линии в пустые ворота