«Зенит» снова 1-й в РПЛ, фиаско «Челси», победа «Барсы», «ПСЖ» и «Бавария» забили по 7 голов, Чорич победил Циципаса и другие новости утра

1. В 6-м туре чемпионата России «Зенит» в самом конце дожал «Торпедо» (2:0) и возглавил таблицу, обойдя «Спартак». ЦСКА обыграл «Ахмат» (4:2), «Краснодар» победил «Оренбург» (2:0).

2. «Манчестер Сити» уступал в счете 1:3, но сыграл вничью с «Ньюкаслом» (3:3) в 3-м туре чемпионата Англии, «Челси» был разбит «Лидсом» (0:3) в гостях. Теперь «Арсенал» лидирует в таблице АПЛ, набрав 9 из 9 возможных очков.

3. «Барселона» крупно обыграла «Реал Сосьедад» (4:1) на выезде во 2-м туре чемпионата Испании: Роберт Левандовски сделал дубль, забив первые голы за каталонцев, также забил Усман Дембеле, а Ансу Фати забил и отдал 2 результативных паса. «Атлетико» уступил «Вильярреалу» (0:2), «Атлетик» был сильнее «Валенсии» (1:0).

4. Криштиану Роналду остается в «Манчестер Юнайтед». Трансфер Каземиро сильно повлиял на решение португальца.

5. «ПСЖ» в гостях деклассировал «Лилль» (7:1) в 3-м туре чемпионата Франции. Килиан Мбаппе забил три гола (первый – на 8-й секунде), Неймар сделал дубль и отдал 3 голевых паса, Лионель Месси забил и отдал пас.

6. Деннис Родман едет в Россию, чтобы помочь в освобождении Бриттни Грайнер. Пятикратный чемпион НБА ранее неоднократно посещал КНДР.

7. «Милан» и «Аталанта» сыграли вничью (1:1) во 2-м туре чемпионата Италии, дубль Хвичи Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Монцу» (4:0).

8. Борна Чорич стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати – он победил в финале Стефаноса Циципаса. Каролин Гарсия обыграла Петру Квитову и стала чемпионкой в Цинциннати.

9. «Бавария» растерзала «Бохум» (7:0) на выезде в 3-м туре чемпионата Германии, дубль сделал Садьо Мане. «Айнтрахт» и «Кельн» поделили очки (1:1).

10. Двукратный призер Олимпийских игр по прыжкам в воду немец Ян Хемпель признался, что 14 лет подвергался насилию со стороны тренера.

12. «Авангард» подарил Ольге Бузовой абонемент на домашние матчи команды в Омске.

13. Беннетт выиграл 3-й этап «Вуэльты», Педерсен стал вторым, Аффини возглавил общий зачет.

14. В 6-м туре Первой лиги «Рубин» вырвал победу в матче с «Волгой» (2:1), «Енисей» обыграл «Шинник» (2:1), «Уфа» сыграла вничью с «Волгарем» (0:0), «Арсенал» – с «Родиной» (1:1).

15. Магучих, Вебер, Криппа, Скрыжовска, Гарсия одержали победы на чемпионате Европы по легкой атлетике в Мюнхене.

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