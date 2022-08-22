Каземиро подписал с «МЮ» контракт до 2026-го с опцией продления

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«Манчестер Юнайтед» объявил о заключении контракта с хавбеком Каземиро.

Бывший футболист «Реал Мадрид» подписал соглашение до 2026 года. Также договор предусматривает опцию продления еще на сезон.

«Шанс принять новый вызов в «МЮ» и АПЛ был чрезвычайно привлекательным.

Я поработал со многими сильными тренерами в течение карьеры и с нетерпением жду работы с Эриком тен Хагом и его тренерским штабом, пообщавшись с ним и услышав его идеи.

Я завершаю одно прекрасное приключение и начинаю новое – с тем же стремлением выигрывать матчи, завоевывать трофеи и вызывать у фанатов чувство гордости за успехи клуба.

Все знают историю «МЮ», значимость этого клуба в мировом масштабе, значение для болельщиков. Представлять «МЮ» – это честь, и я готов отдать все силы на благо команды», – заявил бразилец.

От трансфера Каземиро я жду подвоха: не понимаю, почему такой топ сейчас выбирает «МЮ». Но все равно безумно счастлив

Фото: twitter.com/ManUtd

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