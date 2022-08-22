Форвард СКА Воробьев: «Готов служить в армии и раскаиваюсь в содеянном. Билет мне не предоставили, перечислял 200 тысяч рублей»

Нападающий СКА Михаил Воробьев заявил о готовности отправиться на военную службу.

Первое заседание по делу спортсмена прошло в Ленинском районном суде Уфы 10 августа. Хоккеист, обвиняемый в даче взятки ради уклонения от службы в армии, признал свою вину.

22 августа суд продолжил рассмотрение дела против Воробьева.

Предположительно, Воробьев, как и другие игроки Анвар Сулейманов и Владислав Лукин, чтобы получить освобождение от службы в армии, обратился к бизнесмену и бывшему сотруднику ГИБДД Башкирии Фариту Самигуллину, который передал деньги заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы.

Воробьев рассказал суду, что познакомился с Самигуллиным несколько лет назад. Он помог ему сделать визу для поездки на соревнования.

«В 2020 году обратился к нему еще раз с просьбой сделать уфимскую прописку и военный билет.

Перечислил на его карту гонорар в размере 200 тысяч рублей. Билет он не предоставил, ничего не пояснил. Готов служить в армии и в содеянном раскаиваюсь. Не исключал тогда, что поступаю неправомерно», – сказал Воробьев.

Защита предоставила суду благодарственные письма, адресованные Воробьеву, документы о том, что он занимался благотворительностью, положительную характеристику, информацию, что хоккеист сам написал явку с повинной. Суд отложил рассмотрение дела на 6 сентября, где будет допрошен свидетель.