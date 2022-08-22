Елена Вяльбе: «Если мне предложат пойти на руководящую должность в «Спартак», я обязательно рассмотрю это предложение»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на новость об уходе Леонида Федуна с поста президента «Спартака».

«Со мной пока что никто по этому поводу не связывался. Если мне предложат пойти на руководящую должность в «Спартак», я обязательно рассмотрю это предложение!» – заявила глава ФЛГР.

Вяльбе – трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. В августе появилась информация о том, что она может войти в совет директоров «Спартака» по приглашению компании «Лукойл», которая является спонсором как ФЛГР, так и футбольного клуба.

Говорят, Вяльбе может зайти в футбольный «Спартак» по линии «Лукойла». Чтооо?!

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