Алексей Морозов: «Зачем в КХЛ драфт? Вы все НХЛ копируете. Школы принадлежат клубам, зачем растить игрока, если его заберут?»

Президент объяснил, почему выступает против возвращения в лигу процедуры драфта молодых игроков.

– Когда вы вернете драфт?

– Зачем нам драфт? Вы все копируете . У нас драфт не работал.

– Но ведь мы теряем столько молодых игроков.

– У нас школы принадлежат клубам. Зачем тогда растить своего игрока, если его потом заберут?

– Почему вы против драфта?

– Потому что он у нас не работал. Сейчас драфт нам не нужен. Так же продолжится отток игроков.

Игрок может попасть в команду, где менеджер поставит условие: «Не хочешь ехать ко мне в Хабаровск? Тогда пускай за тебя кто-нибудь заплатит 100 миллионов».

А что парню тогда делать? Только ехать в Северную Америку, – считает .

Драфт молодых игроков проводился в КХЛ с 2009 по 2016 год.