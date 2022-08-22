Алексей Морозов: «Зачем в КХЛ драфт? Вы все НХЛ копируете. Школы принадлежат клубам, зачем растить игрока, если его заберут?»

Президент КХЛ объяснил, почему выступает против возвращения в лигу процедуры драфта молодых игроков.
– Когда вы вернете драфт?
– Зачем нам драфт? Вы все копируете НХЛ. У нас драфт не работал.
– Но ведь мы теряем столько молодых игроков.
– У нас школы принадлежат клубам. Зачем тогда растить своего игрока, если его потом заберут?
– Почему вы против драфта?
– Потому что он у нас не работал. Сейчас драфт нам не нужен. Так же продолжится отток игроков.
Игрок может попасть в команду, где менеджер поставит условие: «Не хочешь ехать ко мне в Хабаровск? Тогда пускай за тебя кто-нибудь заплатит 100 миллионов».
А что парню тогда делать? Только ехать в Северную Америку, – считает Алексей Морозов.
Драфт молодых игроков проводился в КХЛ с 2009 по 2016 год.