ФНЛ оценит готовность клубов Крыма вступить в лигу. Делегация посетит полуостров в ближайшее время

оценит готовность клубов Крыма вступить в лигу.

22 августа состоялось заседание Президиума Футбольной национальной лиги, на котором было рассмотрено письмо Крымского футбольного союза о включении клубов полуострова в состав участков соревнований под эгидой ФНЛ.

«Принято решение о создании совместной рабочей группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции.

Делегация ФНЛ в ближайшее время посетит полуостров», – говорится в сообщении организации.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что интеграция крымского футбола в российский неизбежна: «Важно не сжигать мосты, сохранять диалог с УЕФА и ФИФА».

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