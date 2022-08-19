Дзюба уехал в Турцию, Каземиро готов перейти в «МЮ», Газизова могут позвать в «Локо», у «Торпедо» новые президент и тренер, Роналду не нужен «Боруссии», «Формула-1» не вернется в Россию и другие новости

1. Дзюба нашел новый клуб – форвард заключил контракт с турецким «Адана Демирспор». Артем взял в новой команде 24-й номер и пообещал оправдать все ожидания. Игру в паре с Балотелли Дзюба анонсировал постером фильма «1+1», в Турции его также ждут Пирло, Озил и другие селебрити футбола.

2. Смеялись над интересом «МЮ» к Каземиро? Зря, ведь трансфер более чем реален, бразильца хотят подписать уже к игре с «Ливерпулем». «Юнайтед» продвинулся в переговорах, «Реал» особо сопротивляться не планирует и продаст хавбека за 70 млн евро. Каземиро вариант с «МЮ» интересен, но не из-за денег – а по профессиональным и личным причинам.

3. «Локомотив» может уволить Цорна и Леонченко в случае неудачного результата с «Химками». Пост спортивного директора может получить Шамиль Газизов.

4. Александр Бородюк ушел из «Торпедо», новым главным тренером назначен Николай Ковардаев. Также клуб покинули спортивный директор Максим Ляпин и президент Денис Маслов, которого в должности сменил Илья Геркус.

5. После отказа «Атлетико» и «Спортинга» от приглашения Роналду последним вариантом для него оставалась «Боруссия», однако и дортмундцы сразу по нескольким причинам эту идею отвергли. Криштиану разочарован трансферами «МЮ» и стилем тен Хага, но все равно может остаться.

6. Босс «Формулы-1» Стефано Доменикали прямо заявил, что гонка никогда не вернется в Россию.

7. Андрей Рублев уступил Тэйлору Фрицу в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати, Даниил Медведев прошел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Денис Шаповалов вышли в четвертьфинал в парном разряде.

Вероника Кудерметова проиграла Айне Томлянович в третьем круге, зато в парном разряде вышла в полуфинал вместе с Элизой Мертенс.

8. Анна Щербакова перенесла операцию на колене в Германии. Алина Загитова и Алена Косторная пожелали олимпийской чемпионке скорейшего выздоровления.

9. Евгения Медведева появилась в анонсе шоу «Новые танцы» на ТНТ. Она войдет в состав жюри.

10. Спонсором «Спартака» стал китайский автопроизводитель Chery. По словам директора концерна, «сегодня Китай не видит в России врага или изгоя».

11. Карякин и Кадыров наградили победителей шахматного турнира в Грозном.

12. «Ференцварош» Черчесова разгромил «Шэмрок Роверс» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.

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