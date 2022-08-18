«Реал» готов продать Каземиро «МЮ» за 70 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Каземиро Орельен Тчуамени Футбол

Стало известно, за какую сумму «Реал» готов продать Каземиро в «МЮ».

В «Мадриде» ценят Каземиро, однако клуб готов сесть за стол переговоров, если «Манчестер Юнайтед» предложит 70 миллионов евро, сообщает El Confidencial.

«Реал» учитывает возраст бразильского опорника, которому в феврале исполнится 31 год, а также то обстоятельство, что летом клуб потратил 80+20 млн евро на молодого опорника «Монако» Орельена Тчуамени.

«Ман Юнайтед» считает трансфер игрока стратегически важным и готов вдвое увеличить зарплату Каземиро, который в Испании зарабатывает 7 миллионов евро в год.

Каземиро играет за «Реал» с 2013 года, с клубом он 5 раз выигрывал Лигу чемпионов. Его подробная статистика – здесь.

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