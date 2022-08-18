«Сегодня Китай не видит в России врага или изгоя». Директор автоконцерна Chery о контракте со «Спартаком»

В китайском автоконцерне рассказали, что не боятся санкций за контракт со «Спартаком».

Сегодня Chery стал спонсором , соглашение рассчитано до конца сезона.

«Chery – это госкомпания. В уставном капитале есть и государственные органы, и органы на уровне провинций КНР. Но есть и частный капитал.

Почему компания не боится санкций, заключая контракт со «Спартаком»? Волков бояться – в лес не ходить. Бизнес есть бизнес, и на сегодня КНР не видят в России врага или изгоя и сотрудничают с нашей страной», – сказал директор «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков.

Напомним, ранее партнером «Спартака» был автомобильный бренд Nissan, однако контракт не был продлен.

«Спартак» после пяти туров Мир набрал 13 очков и занимает в таблице единоличное первое место.