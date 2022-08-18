Анна Щербакова перенесла операцию на колене в Германии. У нее был разрыв заднего рога мениска

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женском одиночном катании прооперирована по поводу травмы колена в Германии.

Ранее Щербакова сообщила, что давняя травма колена не дает ей тренироваться в полную силу.

По информации ТАСС, у Щербаковой был разрыв заднего рога мениска.

«Давайте дождемся возвращения Анны после операции. На данный момент мы желаем ей скорейшего выздоровления», – сказал гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган.

Почему Щербакова оперирует колено только перед сезоном? Похоже, она и не планировала соревноваться – хотя откатала 22 шоу за месяц

Фигуристы молчат о завершении карьеры – и странно их за это упрекать. В защиту Загитовой, Медведевой и, возможно, Щербаковой