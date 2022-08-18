Газизов может сменить Цорна в «Локомотиве» («Матч ТВ»)

Томас Цорн может покинуть пост спортивного директора «Локомотива».
По информации «Матч ТВ», генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассматривается руководством московского клуба как один из кандидатов на эту должность.
Ранее Газизов уже приходил на место Цорна в «Спартаке». Он был гендиректором красно‑белых в 2020 году, а затем вернулся в «Уфу».
«Локомотив» набрал 3 очка в 5 турах Мир РПЛ и занимает 13-е место в таблице.
«Локомотив» в кризисе из-за ошибок с выбором тренеров. Пора их признать и найти полноценного главного