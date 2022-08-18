Газизов может сменить Цорна в «Локомотиве» («Матч ТВ»)

может покинуть пост спортивного директора «Локомотива».

По информации , генеральный директор «Уфы» рассматривается руководством московского клуба как один из кандидатов на эту должность.

Ранее Газизов уже приходил на место Цорна в «Спартаке». Он был гендиректором красно‑белых в 2020 году, а затем вернулся в «Уфу».

«Локомотив» набрал 3 очка в 5 турах Мир и занимает 13-е место в таблице.

«‎Локомотив» в кризисе из-за ошибок с выбором тренеров. Пора их признать и найти полноценного главного