«Локомотив» может уволить Цорна и Леонченко в случае неудачного результата в игре с «Химками»

В руководстве могут произойти перестановки в ближайшее время.

По данным Metaratings.ru, в случае неудачного результата в матче с «Химками» постов могут лишиться генеральный директор и спортивный директор .

В «РЖД» крайне недовольны стартом команды в чемпионате России.

Если Леонченко будет отправлен в отставку, одним из кандидатов на пост гендиректора станет нынешний генеральный директор тульского Дмитрий Балашов, работавший в «Локомотиве» начальником команды с 2008-го по 2011-й годы.

«Локомотив» набрал 3 очка в 5 турах Мир и занимает 13-е место в таблице.

Матч – «Локомотив» состоится 20 августа.

«‎Локомотив» в кризисе из-за ошибок с выбором тренеров. Пора их признать и найти полноценного главного