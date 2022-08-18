«Локомотив» может уволить Цорна и Леонченко в случае неудачного результата в игре с «Химками»

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В руководстве «Локомотива» могут произойти перестановки в ближайшее время.

По данным Metaratings.ru, в случае неудачного результата в матче с «Химками» постов могут лишиться генеральный директор Владимир Леонченко и спортивный директор Томас Цорн.

В «РЖД» крайне недовольны стартом команды в чемпионате России.

Если Леонченко будет отправлен в отставку, одним из кандидатов на пост гендиректора станет нынешний генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов, работавший в «Локомотиве» начальником команды с 2008-го по 2011-й годы.

«Локомотив» набрал 3 очка в 5 турах Мир РПЛ и занимает 13-е место в таблице.

Матч «Химки» – «Локомотив» состоится 20 августа.

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