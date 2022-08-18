Роналду разочарован трансферами «МЮ» и стилем тен Хага. Но он готов остаться

по-прежнему разочарован в .

Как пишет CBS Sports, португалец недоволен амбициями, проявленными на трансферном рынке, и до сих пор не принял тактику и стиль управления тренера .

В частности, Роналду вместе с несколькими другими одноклубниками считает, что тен Хаг не должен был вызывать игроков из-за ухода до финального свистка в предсезонном матче с «Райо». По мнению Криштиану, было заранее оговорено, что те, кто не участвовал во втором тайме, могут уйти.

Роналду также считает, что игроков наказывают за неудачное начало сезона, используя тактику школьного учителя. Один из источников назвал стиль тренера «как реакцию на непослушных детей, которые плохо себя вели».

В свои 37 лет Роналду заставляют пробегать круги наказания на тренировках. Некоторые футболисты считают, что такой подход не нужен и вредит моральному духу.

При этом Роналду пытается оставаться профессионалом, твердо отрицая, что он обедает в одиночестве или устраивает раздоры в раздевалке.

Он осознает, что существует большая вероятность того, что он никуда не уйдет. И в год чемпионата мира он знает, что если останется, то должен сосредоточиться на футболе и выйти на пик голевой формы до января.

В связи с этим Роналду не собирается расторгать контракт, и «Манчестер Юнайтед» тоже не хочет этого делать. В клубе не испытывают к форварду неприязни.

Так что если предложение не будет, Роналду останется в «Манчестер Юнайтед». При этом он готов сделать все, что в его силах, чтобы помочь потенциальному покупателю осуществить трансфер.