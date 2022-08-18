Президент КХЛ Морозов о Fan ID: «У нас болельщики немного отличаются от футбольных. Надеемся, что нас это не коснется»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о возможном введении карты болельщика (Fan ID) в лиге.

«Система Fan ID, которая запущена в футболе? Мы работали, когда этот вопрос обсуждался. Сейчас ввели ее в футболе, это делается постепенно.

У нас болельщики немного отличаются от футбольных. У нас и дворцы меньше. Мы заточены привлекать более молодую аудиторию на трибуны, чтобы она любила хоккей. Боремся с матом, чтобы люди приходили с семьями.

Объясняем, надеемся, что нас это не коснется. Все эти аргументы мы доводили до соответствующих лиц», – сказал Морозов.