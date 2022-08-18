Юрий Семин: «Дзюба сильнее Балотелли. Артем подойдет турецкому чемпионату»

Юрий Семин считает, что сильнее .

Сегодня в «Адана Демирспор» сообщили, что бывший форвард «Зенита» подпишет контракт с турецким клубом по схеме «1+1».

«Рад за Артема! Молодец, что долго не был в отпуске. Артему надо много играть в футбол, удачи ему!

Наверное, здесь нужно говорить, подойдет ли Артем к турецкому чемпионату. Я думаю, подойдет! Хороший футболист везде будет востребован.

Конкуренция с Балотелли? Артем сильнее него», – заявил бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин.

Ранее утверждалось, что 33-летний экс-капитан сборной России будет получать в Турции 1,5 млн евро в год.

выиграл оба стартовых матча в турецкой Суперлиге этого сезона и лидирует в таблице.

Балотелли забил 18 голов в 31 матче чемпионата Турции в прошлом сезоне. В активе Дзюбы было 11 голов в 28 играх Премьер-лиги.