«МЮ» хочет, чтобы Каземиро дебютировал в матче с «Ливерпулем» 22 августа

Каземиро может дебютировать за «Манчестер Юнайтед» уже в 3-м туре АПЛ.
Ранее сообщалось, что переговоры манкунианцев с «Реалом» о трансфере 30-летнего полузащитника выходят на продвинутую стадию. Мадридцы хотят получить 70 миллионов евро.
По информации El Chiringuito, «Юнайтед» нацелен на то, чтобы бразилец смог принять участие в матче с «Ливерпулем», который пройдет на «Олд Траффорд» 22 августа.
Каземиро выступает за «Реал» с 2013 года, с клубом он 5 раз выигрывал Лигу чемпионов. Его подробная статистика – здесь.