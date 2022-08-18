«МЮ» хочет, чтобы Каземиро дебютировал в матче с «Ливерпулем» 22 августа

Каземиро может дебютировать за уже в 3-м туре .

Ранее сообщалось, что переговоры манкунианцев с о трансфере 30-летнего полузащитника выходят на продвинутую стадию. Мадридцы хотят получить 70 миллионов евро.

По информации El Chiringuito, «Юнайтед» нацелен на то, чтобы бразилец смог принять участие в матче с , который пройдет на «Олд Траффорд» 22 августа.

выступает за «Реал» с 2013 года, с клубом он 5 раз выигрывал Лигу чемпионов. Его подробная статистика – здесь.