«МЮ» хочет подписать Каземиро до субботы

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«Манчестер Юнайтед» хочет как можно скорее оформить трансфер Каземиро из «Реала».

Клуб АПЛ очень заинтересован в 30-летнем бразильском опорном полузащитнике.

По информации журналиста El Chiringuito TV Хосепа Педрероля, «МЮ» хотел бы завершить переход к субботе. В «Мадриде» считают, что если трансфер и состоится, то в самое ближайшее время – то есть до субботы.

Посредник сообщил «сливочным», что манкунианцы скоро сделают предложение. В «Реале» считают, что обязаны выслушать предложение о трансфере Каземиро, если сам игрок попросит об этом.

В понедельник клуб из Манчестера, занимающий 20-е место в таблице после двух поражений на старте сезона, примет «Ливерпуль».

Каземиро играет за «Реал» с 2013 года, с клубом он 5 раз выигрывал Лигу чемпионов. Его подробная статистика – здесь.

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