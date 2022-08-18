Только один клуб все еще может купить у .

37-летний нападающий интересен дортмундской , сообщает CBS Sports Golazo. Агент футболиста Жорже Мендеш ведет работу с целью организовать предложение на предмет трансфера.

Также утверждается, что в английском клубе растет уверенность в том, что лучшее решение в сложившейся ситуации – позволить португальцу, который по-прежнему намерен играть в Лиге чемпионов, покинуть команду.

Дортмундцы все еще ведут внутренние переговоры о том, стоит ли делать предложение «Манчестер Юнайтед», и Мендеш убеждает их осуществить трансфер. Немецкий клуб рассматривает как покупку игрока, так и его переход на правах аренды.

«Боруссия» хочет добавить еще одного игрока в атаку после того, как у форварда Себастьяна Аллера выявили злокачественную опухоль яичка. Ранее «шварцгельбен» подписали однолетний контракт с Антони Модестом.

Переход Роналду в исключен. Нападающий не хочет переходить в команду, не представляющую ни одну из топ-5 европейских лиг, а главный тренер лиссабонской команды Рубен Аморим считает, что Криштиану не впишется в его стиль игры.

«Атлетико», интересовавшийся 37-летним форвардом, тоже отказался от трансфера. Мадридский клуб не может позволить себе подписание Роналду по финансовым причинам, о чем и уведомил Мендеша.

В 2 матчах этого сезона АПЛ Роналду не отличился результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.