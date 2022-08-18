Бородюк покинул «Торпедо». Контракт расторгнут по соглашению сторон

покинул пост главного тренера «Торпедо».

«Футбольный клуб «Торпедо» Москва и Александр Бородюк договорились о прекращении сотрудничества по соглашению сторон.

Александр Генрихович Бородюк в качестве главного тренера работал в «Торпедо» (сентябрь 2013 – июнь 2014, март 2021 – август 2022). Он дважды выводил команду в российскую Премьер-лигу – в 2014 и 2022 годах.

В сезоне-2021/22 черно-белые под руководством Бородюка стали победителями первенства ФНЛ.

Вместе с Александром Бородюком принял решение покинуть «Торпедо» и его ассистент, тренер Виктор Лосев», – сказано в заявлении московского клуба.

У 4 поражения и ничья на старте сезона Мир – москвичи занимают 15-е место в таблице.

Ранее сообщалось, что Александр Кержаков – главный претендент на пост тренера «Торпедо», также команду могут принять Сергей Юран и Игорь Черевченко.

Утверждалось также, что из «Торпедо» ушли президент Денис Маслов и директор Максим Ляпин, а замещать руководство клуба будет директор «Торпедо» по стратегическому развитию Илья Геркус.