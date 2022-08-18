Карякин и Кадыров наградили победителей шахматного турнира в Грозном: «Эта встреча даст хороший импульс развитию шахмат в Чеченской Республике»

Гроссмейстер Сергей Карякин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров наградили победителей регионального шахматного турнира в Грозном.

Соревнования были посвящены 71-й годовщине со дня рождения первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Я тоже в детстве и в юношеские годы любил шахматы. Думаю, что с сегодняшнего дня развитие шахматного направления у нас в республике будет на высшем уровне», – отметил Рамзан Кадыров.

«Эта встреча даст хороший импульс развитию шахмат в Чеченской Республике. Мы все восхищаемся патриотической позицией Рамзана Кадырова, и я ее полностью разделяю», – заявил Карякин.