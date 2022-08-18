Карл-Хайнц Румменигге: «У «Баварии» самая быстрая атака Европы. Как у Левандовского дела в «Барсе»? Не так, как он представлял себе»

назвал атаку «Баварии» самой быстрой в Европе.

В атакующей линии мюнхенец сейчас выступают , , , , и другие футболисты.

«Я бы назвал эту атаку самой быстрой во всей Европе.

Салихамиджич осуществил хорошие трансферы. Если судить по первым играм «Баварии», особенно по атаке, то можно сказать, что все, что он придумал, сработало очень хорошо», – сказал бывший гендиректор мюнхенцев в интервью Sky.

Также он признался, что ему не хватает в команде форварда Роберта Левандовского.

«Да, я скучаю по Левандовскому. Нельзя забывать, что благодаря Роберту мы выиграли очень много титулов. Как у него дела в «Барселоне»? К сожалению, не так, как он представлял себе», – сказал Румменигге для Blick.

Вероятно, Румменигге имел в виду не самый яркий дебют поляка за каталонцев в 1-м туре против «Райо Вальекано» (0:0).