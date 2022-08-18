«Она знала, чем будет заниматься. Нужно было получать образование и идти в другое место». Роднина о словах синхронистки Колесниченко про зарплаты футболистов

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию прокомментировала слова синхронистки о зарплатах футболистов.

Колесниченко – трехкратная олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира и 11-кратная чемпионка Европы.

Ранее синхронистка заявила: «Даже не буду сравнивать свою зарплату с той, что у футболистов, иначе плакать захочется. За победу на Олимпиаде дают 4 миллиона рублей. Вот что на них можно купить?»

«Вопрос даже не в том, что футбол популярнее, а в том, что это профессиональный вид спорта, в котором профессиональные спортсмены заключают контракты с клубами.

А синхронное плавание, как и фигурное катание – это спорт высших достижений, эти спортсмены, как правило, находятся на обеспечении государства.

Футбольные клубы же практически все частные, за исключением российских, которые вроде бы и частные, но и при этом умудряются как-то доставать деньги от государства. Наши футбольные клубы пока еще не научились сами зарабатывать.

Странно от нее это слышать сейчас, ведь это трехкратная олимпийская чемпионка, такие звания на дороге не валяются, она должна была в этом разбираться.

Она знала куда шла и чем будет заниматься. Когда она начала понимать, что по-другому заработать нельзя, то нужно было получать образование и идти работать в другое место», – сказала Роднина.