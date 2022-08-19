Хачанов и Шаповалов вышли в 1/4 финала в Цинциннати в паре, Циципас и Руне обыграли финалистов «Уимблдона»

Карен Хачанов и Денис Шаповалов стали четвертьфиналистами парного «Мастерса» в Цинциннати. Во втором круге они победили экс-первых ракеток мира Бруно Суареса и Джейми Маррея со счетом 7:6, 3:6, 10-3.
Андрей Рублев и Григор Димитров во втором раунде уступили вторым сеяным Марселю Гранольерсу и Орасио Себальосу – 3:6, 3:6.
Стефанос Циципас и Хольгер Руне, получившие wild card в основную сетку, прошли финалистов «Уимблдона» и пятых сеяных Николу Мектича и Мате Павича – 6:7, 6:3, 10-7.
Полностью сетка турнира со всеми результатами здесь.
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