Хачанов и Шаповалов вышли в 1/4 финала в Цинциннати в паре, Циципас и Руне обыграли финалистов «Уимблдона»

и стали четвертьфиналистами парного «Мастерса» в Цинциннати. Во втором круге они победили экс-первых ракеток мира и со счетом 7:6, 3:6, 10-3.

и во втором раунде уступили вторым сеяным Марселю Гранольерсу и – 3:6, 3:6.

и , получившие wild card в основную сетку, прошли финалистов и пятых сеяных Николу Мектича и – 6:7, 6:3, 10-7.

Полностью сетка турнира со всеми результатами здесь.

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