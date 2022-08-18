Дзюба перешел в турецкий «Адана Демирспор». Контракт – по схеме «1+1»

перешел в турецкий клуб.

Бывший нападающий «Зенита» подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1».

Сообщалось, что 33-летний экс-капитан сборной России будет получать в Турции 1,5 млн евро в год.

выиграл оба стартовых матча в турецкой Суперлиге этого сезона и лидирует в таблице.

Дзюба играл за «Зенит» с 2015 года. Он выиграл с клубом 10 трофеев, включая 4 титула чемпионат России. Этим летом он ушел на правах свободного агента.

В 249 матчах за клуб из Санкт-Петербурга Артем забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Его статистика доступна здесь.

Фото: официальный твиттер «Адана Демирспор»