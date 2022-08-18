«МЮ» продвинулся в переговорах с «Реалом» по Каземиро. Если он придет, трансфер де Йонга станет еще менее вероятным

продолжает работу над трансфером хавбека .

По информации журналиста The Athletic Дэвида Орнстейна, переговоры манкунианцев как с мадридским клубом, так и с самим футболистом выходят на продвинутую стадию. Бразильцу предложили зарплату на уровне самых высокооплачиваемых игроков команды.

Если «Юнайтед» подпишет Каземиро, то трансфер полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга станет еще менее вероятным.

Ранее сообщалось, что «бланкос» готовы продать бразильца за 70 миллионов евро.

Каземиро играет за «Реал» с 2013 года, с клубом он 5 раз выигрывал Лигу чемпионов. Его подробная статистика – здесь.