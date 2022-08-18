«Боруссия» не подпишет Роналду, несмотря на его желание

не перейдет в дортмундскую «Боруссию».

Сообщалось, что «Дортмунд» – единственный клуб, куда форвард мог бы перейти. Остальные команды отказались от его покупки.

Как пишет Bild, сам Роналду очень хотел бы перейти в «Боруссию». Услуги нападающего немецкому клубу предлагал агент Жорже Мендеш. Однако «Боруссия» не собирается подписывать Роналду.

Дортмундский клуб считает 37-летнего португальца слишком возрастным игроком. Кроме того, зарплата Роналду в «Манчестер Юнайтед» более чем в два раза превышает оклады самых высокооплачиваемых футболистов .