«Боруссия» не подпишет Роналду, несмотря на его желание

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Криштиану Роналду не перейдет в дортмундскую «Боруссию».

Сообщалось, что «Дортмунд» – единственный клуб, куда форвард «Манчестер Юнайтед» мог бы перейти. Остальные команды отказались от его покупки.

Как пишет Bild, сам Роналду очень хотел бы перейти в «Боруссию». Услуги нападающего немецкому клубу предлагал агент Жорже Мендеш. Однако  «Боруссия» не собирается подписывать Роналду.

Дортмундский клуб считает 37-летнего португальца слишком возрастным игроком. Кроме того, зарплата Роналду в «Манчестер Юнайтед» более чем в два раза превышает оклады самых высокооплачиваемых футболистов «Боруссии».

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