«Торпедо» возглавил Ковардаев, работавший со второй командой. Гордеев вошел в штаб

«Торпедо» назначило нового главного тренера.

Руководить московской командой после отставки будет Николай Ковардаев, с февраля 2022 года работавший главным тренером «Торпедо-2».

К тренерскому штабу «Торпедо» также присоединились и тренер вратарей Анатолий Рожков.

Ковардаев родился в 1970 году. Он воспитанник ФШМ, выступал за клубы Высшей, Первой и Второй лиг России.

Работал тренером и старшим тренером в командах «Металлург» (Донецк), «Динамо» (Москва), «Сибирь» (Новосибирск), «Мордовия» (Саранск), «СКА-Хабаровск», «Арсенал» (Тула), «Торпедо-2».

Возглавлял молодежные команды «Сатурн» (Раменское), «Химки», «Динамо» (Москва), «Арсенал» (Тула), работал в «Торпедо-2». Также работал в юношеских сборных России.

Фото: torpedo.ru

Кроме того, клуб сообщил об уходе спортивного директора Максима Ляпина – договорились о прекращении сотрудничества по соглашению сторон.

Ляпин работал в «Торпедо» с июня 2020 года – сначала в качестве руководителя селекционной службы, а затем – спортивного директора.