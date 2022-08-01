Крупная победа «Спартака» и достижение Промеса, ЦСКА потерял очки, новый трофей Месси в «ПСЖ», Роналду вернулся в состав «МЮ», Ферстаппен выиграл Гран-при Венгрии и другие новости

1. «Спартак» прям радует на старте сезоне – в первом домашнем матче разгромлен «Оренбург» (4:1). Красно-белые так хорошо не начинали чемпионат четыре года. В трех турах команда забила девять голов – впервые за все время выступлений в РПЛ. Также «Спартак» отгрузил четыре вторую игру кряду – в последний раз подобное удавалось еще во времена Карпина.

Дирижировал в игре Промес, у которого 2+2 по системе «гол+пас» – это его личный рекорд в Премьер-лиге. По очкам нидерландец догнал лидеров сезона. Квинси уже сейчас можно считать легендой «Спартак» и РПЛ.

2. ЦСКА неожиданно потерял очки в матче с «Пари НН», хотя вел 2:0 к перерыву и упустил уйму моментов. Теперь у армейцев семь очков, как у «Спартака» и «Зенита», но питерцы взобрались на первое место по дополнительным показателям.

«Ростов» с минимальным счетом обыграл «Химки» – Комличенко в 3-м туре подряд забил с подачи Уткина со штрафного. «Торпедо» набрало первое очко благодаря ничьей с «Крыльями». Все результаты тура – здесь.

3. «ПСЖ» крупно обыграл «Нант» в Израиле и взял в 11-й раз Суперкубок Франции. Для нового тренера парижан Кристофа Гальтье это третий трофей в карьере, а для Месси – уже 41-й! К слову, Лео открыл счет в матче, мастерски обыграв вратаря соперника.

4. Роналду впервые сыграл за «МЮ» в межсезонье: попал в старт на товарищеский матч с «Райо», был заменен в перерыве и покинул «Олд Траффорд» до окончания игры – папарацци, естественно, все заметили.

5. Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Венгрии и оторвался от Шарля Леклера на 80 очков. «Мерседес» завоевал 2-й двойной подиум подряд, у Льюиса Хэмилтона – 5-й подиум кряду.

6. 34088 зрителей суммарно посетили 5 стадионов с Fan ID в 3-м туре Мир РПЛ. Валерия Карпина посещаемость игры «Ростова» очень расстроила.

7. Женская сборная Англии по футболу впервые выиграла чемпионат Европы, в финале победив Германию. Команду поздравила сама Елизавета II, а решающая игра на «Уэмбли» собрала рекордное число зрителей.

8. Умер великий Билл Расселл – самому титулованному игроку в истории НБА было 88 лет.

9. Мастер-класс Александры Трусовой в Швеции, как выяснилось, был отменен после обращения Федерации фигурного катания Украины.

10. Алексей Миранчук уходит за «Аталанты» в аренду в «Торино».

11. Крайне странный трансфер в КХЛ: «Спартак» обменял Никишина в СКА на Чибрикова, Свечкова и 3 игроков плюс права на еще 4 хоккеистов.

12. «Динамо» оштрафует Варелу на 30% июльской зарплаты за пропуск игры. Клуб готовится защищать свои права после скандального ухода уругвайца.

13. Российский гонщик «МП Моторспорт» Александр Смоляр выиграл основную гонку «Формулы-3» в Венгрии в доминирующем стиле.

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