Комличенко в третьем туре подряд забил после паса Уткина со штрафного

Теги Ростов Химки премьер-лига Россия Николай Комличенко Даниил Уткин Футбол

Нападающий Николай Комличенко забил в третьем матче Мир РПЛ подряд за «Ростов».

Сегодня 27-летний форвард поразил ворота «Химок», а до этого забивал «Локомотиву» и «Динамо».

Во всех трех случаях ассистировал ему Даниил Уткин со штрафных ударов. А Комличенко забивал головой.

Сегодняшняя игра стала для Комличенко третьей за «Ростов» после полноценного трансфера из «Динамо», о котором было объявлено 9 июля.

Предыдущий сезон нападающий провел в аренде в команде Валерия Карпина. В 28 матчах РПЛ он забил 8 мячей и сделал 3 ассиста. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростова» с «Химками».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные