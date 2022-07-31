Комличенко в третьем туре подряд забил после паса Уткина со штрафного

Нападающий Николай Комличенко забил в третьем матче Мир РПЛ подряд за «Ростов».

Сегодня 27-летний форвард поразил ворота «Химок», а до этого забивал «Локомотиву» и «Динамо».

Во всех трех случаях ассистировал ему со штрафных ударов. А Комличенко забивал головой.

Сегодняшняя игра стала для Комличенко третьей за после полноценного трансфера из «Динамо», о котором было объявлено 9 июля.

Предыдущий сезон нападающий провел в аренде в команде Валерия Карпина. В 28 матчах он забил 8 мячей и сделал 3 ассиста.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростова» с «Химками».