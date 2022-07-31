Валерий Карпин: «Не понимаю, зачем нужен Fan ID. Без него было бы тысяч 20 на стадионе»

Главный тренер «Ростова» не понимает, зачем ввели систему Fan ID.

Карпин высказался на эту тему после матча 3-го тура Мир с «Химками» (1:0). Это первый домашний матч в сезоне, его посетили 5,3 тысячи зрителей.

«Все мы знаем, как любят футбол в Ростове. После хороших, добротных игр на выезде, если бы не было Fan ID, тысяч 20 было бы 100 процентов. С чем связано, почему люди не оформляют Fan ID? Это нужно спросить у них, если честно.

До сих пор не понимаю, зачем это нужно. Для кого это сделано? Если даже нам, тренерам и футболистам, нужен Fan ID. Что мы тут будем делать? Зачем? Из-за чего? У меня много вопросов», — сказал Карпин.