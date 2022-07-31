Финал женского Евро-2022 посетили 87 192 зрителя – это рекорд для мужских и женских чемпионатов Европы

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Финал женского Евро-2022 побил рекорд чемпионатов Европы по посещаемости.

Проходящий на «Уэмбли» матч сборных Англии и Германии посетили 87 192 зрителя.

Это рекорд как для женских Евро, так и для мужских.

Предыдущий рекорд посещаемости финала чемпионата Европы для обоих полов был установлен в 1964 году. Тогда матч между мужскими сборными Испании и СССР на «Сантьяго Бернабеу» посетили 79 115 болельщиков.

Женский футбол уходит от мужского – и становится сильнее. Он все привлекательнее для инвесторов и нравится подросткам

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