Елизавета II поздравила женскую сборную Англии с победой на Евро: «Ваш пример будет источником вдохновения для девочек и женщин»

Елизавета II поздравила женскую сборную Англии с победой на чемпионате Европы.

В финале англичанки обыграли Германию (2:1, дополнительное время) и впервые в истории выиграли трофей.

«Самые теплые поздравления от меня и моей семьи с победой на женском чемпионате Европы. Это значительное достижение для всей команды. Ваше выступление на турнире по праву заслуживает похвалы.

Однако ваш успех выходит далеко за рамки трофея, который вы так заслуженно заслужили. Вы все подали пример, который будет источником вдохновения для девочек и женщин – сегодня и для будущих поколений.

Я надеюсь, что вы будете так же гордиться своим влиянием на спорт, как и сегодняшним результатом», – говорится в сообщении королевы Великобритании.