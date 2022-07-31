Роналду ушел с «Олд Траффорд» до окончания матча «МЮ» с «Райо». Его заменили в перерыве

Криштиану Роналду покинул матч «Манчестер Юнайтед» до его окончания.
Португалец вышел в стартовом составе в товарищеском матче с «Райо Вальекано» (1:1), не отметился результативными действиями и был заменен в перерыве.
Фанаты сфотографировали нападающего за пределами стадиона до окончания игры. 37-летний футболист покинул «Олд Траффорд» как минимум за 8 минут до конца встречи.
Роналду пропустил 5 предыдущих товарищеских матчей «Юнайтед» в это межсезонье, ссылаясь на семейные проблемы. В играх без Криштиану манкунианцы одержали 3 победы, один раз сыграли вничью и один раз проиграли.
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