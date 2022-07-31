Роналду ушел с «Олд Траффорд» до окончания матча «МЮ» с «Райо». Его заменили в перерыве

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Олд Траффорд премьер-лига Англия товарищеские матчи (клубы) болельщики Райо Вальекано Футбол

Криштиану Роналду покинул матч «Манчестер Юнайтед» до его окончания.

Португалец вышел в стартовом составе в товарищеском матче с «Райо Вальекано» (1:1), не отметился результативными действиями и был заменен в перерыве.

Фанаты сфотографировали нападающего за пределами стадиона до окончания игры. 37-летний футболист покинул «Олд Траффорд» как минимум за 8 минут до конца встречи.

Роналду пропустил 5 предыдущих товарищеских матчей «Юнайтед» в это межсезонье, ссылаясь на семейные проблемы. В играх без Криштиану манкунианцы одержали 3 победы, один раз сыграли вничью и один раз проиграли.

Роналду строчит комменты в инстаграме: смеется над фанатами «Атлетико» и обещает сыграть за «МЮ» в воскресенье

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные