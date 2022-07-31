34088 зрителей посетили 5 стадионов с Fan ID в 3-м туре Мир РПЛ

Стало известно общее количество зрителей на стадионах с Fan ID в 3-м туре Мир РПЛ.

Всего их было 34 088. Fan ID в этом туре работал на стадионах «Урала», «Сочи», «Пари НН», «Крыльев Советов» и «Ростова».

Матч «Урал» – «Краснодар» посетили 2997 человек, «Сочи» – «Ахмат» – 3772 зрителей, «Пари НН» – ЦСКА – 11 847 болельщиков, «Крылья Советов» – «Торпедо» – 10 159 человек, «Ростов» – «Химки» – 5313 зрителей.

Напомним, 29 июля Минцифры сообщило, что Fan ID для посещения матчей РПЛ оформили 100 тысяч человек. А с применением карты болельщика оформлено уже около 50 тысяч билетов, абонементов и аккредитаций.