Миранчук переходит в «Торино» из «Аталанты» на правах аренды с правом выкупа, стороны договорились. Медосмотр – завтра

завершает переход из «Аталанты» в «Торино».

Стороны полностью договорились о трансфере, сообщает журналист Альфредо Педулла.

Завтра россиянин и еще один потенциальный новичок туринцев, вингер , пройдут медосмотр для завершения трансфера.

Ранее сообщалось, что арендует Миранчука с правом выкупа за 12 млн евро. По информации инсайдера Николо Скиры, на случай полноценного перехода 26-летний игрок подпишет контракт до 2026 года.

Статистику Миранчука можно изучить здесь.