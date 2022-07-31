Миранчук переходит в «Торино» из «Аталанты» на правах аренды с правом выкупа, стороны договорились. Медосмотр – завтра

Алексей Миранчук завершает переход из «Аталанты» в «Торино».
Стороны полностью договорились о трансфере, сообщает журналист Альфредо Педулла.
Завтра россиянин и еще один потенциальный новичок туринцев, вингер «Интера» Валентино Лазаро, пройдут медосмотр для завершения трансфера.
Ранее сообщалось, что «Торино» арендует Миранчука с правом выкупа за 12 млн евро. По информации инсайдера Николо Скиры, на случай полноценного перехода 26-летний игрок подпишет контракт до 2026 года.
Статистику Миранчука можно изучить здесь.